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Гайдай – жителям Луганщины: "Эвакируйтесь, пока мы можем вас забрать – россияне накапливают технику под Рубежным"

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евакуація
Российские оккупанты накапливают силы и хотят совершить новое нападение на Луганщину, поэтому власти просят жителей региона не медлить с эвакуацией.

Об этом заявил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Эвакируйтесь, пока мы можем вас забрать – россияне накапливают технику под Рубежным, "режима тишины" они не соблюдают.

Ни один из пяти "гуманитарных коридоров" на 13 апреля не согласован. Потому что по всем направлениям в Луганской области россияне нарушают режим прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за действий оккупантов сегодня мы гуманитарных коридоров не открываем, - Верещук

Впрочем, при первой возможности людей сегодня эвакуируют из Горской громады, Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка.

Каждый день выезжают и жители Кременной. Так, утром уже направляются в безопасные регионы страны 30 человек из этого города.

Как отметила Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, оккупанты не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах", - подчеркнул Гайдай.

Топ комментарии

  • YANKEE b5a4eba8
    они бы с удовольствием но Верещук еще оркам новые фуры с продуктами не собрала.
  • YANKEE b5a4eba8
    противотанковые ежи тоже кацапы убрали? Наверное еще и под шквальным огнем. Я читал людей что там живут. Так вот не знаю как насчет разминирования но противотанковые заграждения убрали за 3 месяца до нападения. Странно да?
  • Валентина Саюн
    Ботам зе і орків, ви уже зробили свою справу забравши демократію,відключивши канали опозиції,тепер лізите і для розділу Європи, шукаєте аргументи і її поділити. Україна для вас не важлива, важливі ваші господарі. Україні весь світ допоміг і допомагає,але частина ресурсів кинули на підтримку не України, а жадібних до влади і грошей чиновників. Україна понад усе, час розсудить
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