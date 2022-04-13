Гайдай – жителям Луганщины: "Эвакируйтесь, пока мы можем вас забрать – россияне накапливают технику под Рубежным"

Российские оккупанты накапливают силы и хотят совершить новое нападение на Луганщину, поэтому власти просят жителей региона не медлить с эвакуацией.

Об этом заявил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Эвакируйтесь, пока мы можем вас забрать – россияне накапливают технику под Рубежным, "режима тишины" они не соблюдают.

Ни один из пяти "гуманитарных коридоров" на 13 апреля не согласован. Потому что по всем направлениям в Луганской области россияне нарушают режим прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за действий оккупантов сегодня мы гуманитарных коридоров не открываем, - Верещук

Впрочем, при первой возможности людей сегодня эвакуируют из Горской громады, Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка.

Каждый день выезжают и жители Кременной. Так, утром уже направляются в безопасные регионы страны 30 человек из этого города.

Как отметила Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, оккупанты не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах", - подчеркнул Гайдай.