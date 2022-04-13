Оптимальным был бы обмен Медведчука после максимально быстрого обвинительного приговора, - Денисенко

Перед обменом задержанного народного депутата Украины, бывшего сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, по меньшей мере, следует получить от него определенную информацию.

Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Надо обменивать, если есть такая возможность… но когда мы говорим о Медведчуке, мне кажется, что очень правильно было бы сделать две вещи: по меньшей мере, чтобы он дал определенные показания, потому что у него есть огромный объем информации о том, кто, кому, сколько и за что давал из РФ для создания "пятой колонны", создания движения коллаборантов", – сказал Денисенко в среду утром в эфире украинского телевидения.

По словам советника министра, оптимальным вариантом был бы обмен после осуждения Медведчука украинским судом.

"Идеально было бы, если это возможно, конечно, - это больше должны понимать прокуроры, - провести максимально быстро судебный процесс, дать ему (Медведчуку) соответствующий срок, получить показания и от него и после этого обменять", - отметил Денисенко.

Он подытожил: "Если Медведчук сдаст "пароли и явки", этого будет более чем достаточно для того, чтобы двигаться дальше… и я не уверен, что Медведчук хотел бы, чтобы его сейчас обменивали".

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Как сообщалось, во вторник вечером в телеграмм-канале президента Украины Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Она сопровождалась текстом: "Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже".

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил, что операция по задержанию Медведчука была проведена по поручению Зеленского.

Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, находящихся в плену военных.