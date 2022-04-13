"На Луганщине Россия бросает в атаку "пушечное мясо", за ними идут заградительные отряды. За день 30-50 орков наши защитники убивают", - Гайдай

В Попасной, Кременной и Рубежном в Луганской области российские захватчики постоянно атакуют, но у них ничего не получается.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Наступления и попытки точечных атак не прекращаются в Попасной, Кременной и Рубежном. Объемом в роту идут в наступление. Мы понимаем, что это пушечное мясо. Позади них идут заградительные отряды - так называемые кадыровцы, ЛНР-овцы. Этим свежемобилизованным. мясом они пытаются продавить нашу оборону, ничего у них не получается: они постоянно теряют очень много людей — каждый день, каждую атаку, за день 30-50 орков наши защитники убивают, техника подбита, но они все равно лезут и лезут - действительно, как орки. Но ничего у них не получается и не получится", - написал глава области.

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