Руководство России приказало уничтожать любые доказательства военных преступлений войск РФ в Украине. Только в Мариуполе – 13 мобильных крематориев, - ГУР

Руководство России приказало уничтожать любые доказательства преступлений своей армии в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как отмечается, после широкой международной огласки геноцида украинского народа в г. Буча Киевской области российские войска начали использовать в Украине мобильные крематории.

"В частности, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для осуществления зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить. Военной разведкой Украины неоднократно фиксировались факты использования мобильных крематориев на территории Черниговской области. Работа мобильного крематория противника зафиксирована в г. Новоайдар Луганской области", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ВС России используют мобильные крематории для уничтожения тел российских военнослужащих с целью сокрытия реального количества своих солдат, погибших в ходе российской агрессии против Украины, и отказа в выплатах семьям погибших россиян.

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"Действия российской армии подпадают под определение "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статьи 6 Римского устава международного уголовного суда. Российское руководство и дальше будет пытаться скрывать факты военных преступлений в Украине", - отмечают в ГУР.