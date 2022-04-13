Макрон отказался назвать преступления РФ в отношении украинцев геноцидом
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Отвечая на вопрос, будет ли он, как и президент США Джо Байден, использовать термин "геноцид" для описания убийств украинцев российскими военными, Макрон сказал: "Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа [русские и украинцы] - братья".
"Я хочу продолжать пытаться, насколько могу, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этому делу", - добавил он.
"То, что мы можем с уверенностью сказать - что эта ситуация неприемлема и что это - военные преступления. Мы переживаем военные преступления, беспрецедентные на нашей земле - нашей европейской земле" - подчеркнул Макрон.
Он также отметил сотрудничество Франции с Украиной в деле расследования военных преступлений.
"Россия в одностороннем порядке начала чрезвычайно жестокую войну. Было установлено, что российская армия совершила военные преступления, и теперь мы должны найти ответственных", – сказал Макрон.
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