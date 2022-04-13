Макрон отказался назвать преступления РФ в отношении украинцев геноцидом

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать действия России на Украине геноцидом, как это сделал президент США Джо Байден.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Отвечая на вопрос, будет ли он, как и президент США Джо Байден, использовать термин "геноцид" для описания убийств украинцев российскими военными, Макрон сказал: "Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа [русские и украинцы] - братья".

"Я хочу продолжать пытаться, насколько могу, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этому делу", - добавил он.

"То, что мы можем с уверенностью сказать - что эта ситуация неприемлема и что это - военные преступления. Мы переживаем военные преступления, беспрецедентные на нашей земле - нашей европейской земле" - подчеркнул Макрон.

Он также отметил сотрудничество Франции с Украиной в деле расследования военных преступлений.

"Россия в одностороннем порядке начала чрезвычайно жестокую войну. Было установлено, что российская армия совершила военные преступления, и теперь мы должны найти ответственных", – сказал Макрон.

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