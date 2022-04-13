Эко-активисты не пускают в финский порт поезда с российским углем, требуя отказаться от российского ископаемого топлива

Активисты экологических организаций Greenpeace и Elokapina заблокировали доступ к финскому порту Ханко железнодорожным поездам с российским углем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет Yle.

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Организации требуют, чтобы правительство Финляндии немедленно прекратило транзит российского угля и отказалось от использования российского ископаемого топлива.

Запланированные ЕС санкции по запрету российского угля должны вступить в силу в августе.

Как отмечается, в начале апреля активисты Greenpeace помешали разгрузке российского угля на причале электростанции Helen "Салмисаари" в Хельсинки.

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