Литва планирует закупить еще более 100 немецких БМП Vilkas, - Минобороны страны
Об этом сообщил в среду литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Начнется второй этап приобретения боевых машин пехоты. Они несколько иные, чем сейчас, потому что нам нужно учесть уроки, которые были получены на украинской войне", - заявил Анушаускас журналистам.
По словам министра, планируется закупить "более 100" единиц этой техники. "Общее количество, когда проекты будут окончательно завершены, будет чуть больше 200 БМП Vilkas", - сказал он.
На сегодняшний день поставки в войска закупленных Литвой на первом этапе БМП задерживаются из-за выявленных у машин недостатков и, как ранее заявлял министр, они будут переданы литовским военным до конца текущего года.
Боевые машины пехоты, закупаемые на новом этапе, будут предназначены для оснащения еще двух батальонов Вооруженных сил Литвы.