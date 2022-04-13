Литва планирует закупить еще более 100 немецких БМП Vilkas, - Минобороны страны

Литва намерена приобрести еще более 100 боевых машин пехоты немецкого производителя.

Об этом сообщил в среду литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Начнется второй этап приобретения боевых машин пехоты. Они несколько иные, чем сейчас, потому что нам нужно учесть уроки, которые были получены на украинской войне", - заявил Анушаускас журналистам.

По словам министра, планируется закупить "более 100" единиц этой техники. "Общее количество, когда проекты будут окончательно завершены, будет чуть больше 200 БМП Vilkas", - сказал он.

На сегодняшний день поставки в войска закупленных Литвой на первом этапе БМП задерживаются из-за выявленных у машин недостатков и, как ранее заявлял министр, они будут переданы литовским военным до конца текущего года.

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Боевые машины пехоты, закупаемые на новом этапе, будут предназначены для оснащения еще двух батальонов Вооруженных сил Литвы.