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Литва планирует закупить еще более 100 немецких БМП Vilkas, - Минобороны страны

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бмп,vilkas
Литва намерена приобрести еще более 100 боевых машин пехоты немецкого производителя.

Об этом сообщил в среду литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Начнется второй этап приобретения боевых машин пехоты. Они несколько иные, чем сейчас, потому что нам нужно учесть уроки, которые были получены на украинской войне", - заявил Анушаускас журналистам.

По словам министра, планируется закупить "более 100" единиц этой техники. "Общее количество, когда проекты будут окончательно завершены, будет чуть больше 200 БМП Vilkas", - сказал он.

На сегодняшний день поставки в войска закупленных Литвой на первом этапе БМП задерживаются из-за выявленных у машин недостатков и, как ранее заявлял министр, они будут переданы литовским военным до конца текущего года.

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Боевые машины пехоты, закупаемые на новом этапе, будут предназначены для оснащения еще двух батальонов Вооруженных сил Литвы.

Топ комментарии

  • vidasik
    Litva ix kupila davno 5 let nazad za dengi i nemalo stojilo
  • vidasik
    Vilkas eto volk nazvanyje,tut puska zamenina i spyke raketi postavleni po nasemu zelaniju.Mi zaplatyli dengi 300 milonov evro i zakazali sto mi xoteli,vot izza etogo dolgo sla postavka poka uladili.NO ix pokupajet i Sloveni,Australija,Britanija.Slovenija takoj variant kak Litva
  • vidasik
    Vot takyje budet sleducije,ciut izmenit ix zakaz.Litva platyt dengi za nix i nemalyje
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