Новости

"У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами российских солдат", - заммэра Днепра

28 78496
рф
Заммэра города Днепр Михаил Лысенко призвал российских матерей забрать тела погибших в Украине российских солдат, которых в моргах города более полутора тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лысенко сообщил "НВ"

"Сейчас в моргах Днепра более полутора тысяч погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Они лежат в рефрижераторах.

Мы надеемся, что кто-нибудь из русских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь. У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами русских солдат. Как бы то ни было, но это чьи-то дети.

Их выращивали матери, они их любили, они ходили с ними вместе на первое сентября в школу. Мы организуем это все, пусть хотя бы уберут трупы своих сыновей", - отметил Лысенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ССО уничтожили пункт наблюдения русских оккупантов. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Valter Valter
    Вы много говорите а мало делаете. Никто не поверит словам, особенно кацапоиды. Высыпте ети трупы под разейскую границу под камеры десятков журналистов со всего мира. Чтобы кацапоиды увидели правду о ихнем сцаре. Ето будет самая лучшая и неопровержимая пропаганта и удар по репутации *****. Ато кацапоидам только о победах втирают.
  • Fjall_Raven
    та нах они им нужны если они уже трупы? новых будут нарожать )
  • fearless
    как раз трупы и нужны, т.к. нет трупа - нет 7 млн рупей, есть труп - есть 7 млн рупей.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости