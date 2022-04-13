"У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами российских солдат", - заммэра Днепра

Заммэра города Днепр Михаил Лысенко призвал российских матерей забрать тела погибших в Украине российских солдат, которых в моргах города более полутора тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лысенко сообщил "НВ"

"Сейчас в моргах Днепра более полутора тысяч погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Они лежат в рефрижераторах.

Мы надеемся, что кто-нибудь из русских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь. У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами русских солдат. Как бы то ни было, но это чьи-то дети.

Их выращивали матери, они их любили, они ходили с ними вместе на первое сентября в школу. Мы организуем это все, пусть хотя бы уберут трупы своих сыновей", - отметил Лысенко.

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