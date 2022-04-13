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Турция готова выделить морские суда для эвакуации жителей Мариуполя, - Минобороны

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акар,хулусі
Турция готова организовать эвакуацию жителей Мариуполя морем и готова выделить для этого суда.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

По его словам, Минобороны Турции находится в постоянном контакте с оборонными ведомствами РФ и Украины относительно ситуации в Мариуполе.

"Мы делали и продолжаем делать все необходимые шаги по организации безопасной эвакуации из Мариуполя, в частности, готовы выделить морские суда. Уже в ближайшие дни ожидаем определенные положительные сдвиги по этому вопросу", - сказал Акар.

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Глава оборонного ведомства Турции подчеркнул, что в последнее время гуманитарная ситуация в Мариуполе еще больше ухудшилась. "Часть города под контролем России, другая – украинская. Турция со своей стороны готова приложить усилия для решения гуманитарных вопросов", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    суда - для эвакуации украинцев...
    самолеты - для туристов из рахи...
    маладцы! васток дело тонкое... и хитрое...
  • Апалько Сергей
    Посмеют, если захотят… А что? Удар точкой - У из старых запасов и дальше стандартный ихний вой «укрофашисты делают все что бы не выпустить мирных людей и прикрываться ими как живым щитом! Вон даже нейтральные корабли обстреливают!»

    или думаете у них совести на это не хватит?
  • Роман Кокоровець
    ви вже місяць виділяєте , може досить знущатись ? просто закрийте рота .
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