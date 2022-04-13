Нидерланды заморозили 600 млн евро российских активов

Нидерланды заморозили до 600 млн евро российских активов. Власти продолжают проверку активов или имущества компаний и лиц из России, которые могут быть заморожены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Нидерландов.

"В Нидерландах мы заморозили российские активы на сумму от 500 до 600 миллионов. Это не значит, что мы размещаемся в нижней части европейской турнирной таблицы. Вовсе нет", - заявил координатор по реализации санкций против России Стеф Блок.

Блок подчеркнул, что в некоторых странах действуют особые обстоятельства, позволяющие заморозить больше российских средств.

"В Нидерландах мы очень тщательно проверяем, не пропустили ли мы какие-либо компании или частные лица в первом раунде "заморозки". На данный момент у нас нет конкретных признаков того, что это происходит в больших масштабах. Однако службы реализации снова выясняют, ли есть компании или лица, активы которых мы все еще можем заморозить", - добавил он.

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