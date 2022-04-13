Ряд стран ЕС до сих пор категорически против эмбарго на российскую нефть, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Некоторые страны Евросоюза в ходе переговоров об эмбарго на поставку нефти из России высказались категорически против этого мероприятия.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока у нас сильное противодействие со стороны нескольких стран, но проект шестого пакета (санкций. – Ред.), подготовку которого начала Еврокомиссия, содержит предложения по нефти. Они могут быть исключены категорическим вето, но переговоры продолжаются", – заявил глава литовской дипломатии журналистам в среду

Он не назвал, какие страны не поддерживают подобные санкции против России.

Ранее со ссылкой на The Wall Street Journal сообщалось, что в Евросоюзе, уже решившем отказаться от российского угля, намерены сделать вопрос эмбарго на российскую нефть ключевым в рамках нового пакета санкций в отношении Москвы в связи с ситуацией в Украине.

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Между тем маловероятно, что странам удастся быстро разрешить имеющиеся у них разногласия. Германия продолжает сопротивляться инициативе о запрете российской нефти, тогда как европейские чиновники не хотят принимать активные меры до конца президентских выборов во Франции, писала газета.

Тем временем любые экстренные шаги в отношении таких санкций столкнутся с сопротивлением ряда стран, отмечает WSJ. Основное сопротивление санкциям по импорту нефти и газа из России оказывает самая большая экономика Европы.

Среди рассматриваемых новых ограничений – внедрение эмбарго в несколько этапов, пошлины на импорт российской нефти для сокращения спроса, а также перевод части платежей на условно-депозитный счет, чтобы Россия имела возможность осуществлять лишь ограниченное количество платежей, говорят европейские чиновники.

ЕС уже объявил о планах постепенного сокращения импорта российских энергоресурсов. Между тем вопрос о дальнейших шагах становится все острее, отмечает WSJ.

Евросоюз 8 апреля принял пятый пакет экономических санкций против России с конца февраля. В частности, он предусматривает отказ от российского угля до августа.