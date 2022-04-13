Экспорт украинской электроэнергии в Европу поможет избежать банкротства энергосистемы, - Минэнерго

Падение уровня платежей в условиях начатой Россией войны спровоцировало дефицит ликвидности на энергорынке Украины в размере около 250 миллионов евро в месяц.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, пишет "Экономическая правда", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, есть два варианта выхода из этой ситуации. С одной стороны, дефицит можно покрыть за счет финансовой помощи партнеров, а также за счет расширения экспорта украинской электроэнергии в Европу.

"Во-первых, мы обратились в международные финансовые организации с соответствующим запросом", - добавил Галущенко.

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Вторым вариантом решения проблемы может быть разрешение коммерческого экспорта электроэнергии из Украины в значительных объемах, что позволило бы существенно снизить размеры этих потенциальных кредитов. "Отсутствие ликвидности может привести к краху и банкротству всей энергосистемы", – резюмировал он.

Напомним, с начала войны был зафиксирован спад электроэнергии на 35%, а платежей – примерно на 60%.