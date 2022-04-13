Люди уезжают, город становится пустым, – мэр Херсона

Жители Херсона выезжают из захваченного российскими войсками города в оккупированный Крым, а также в украинские Николаев и Мелитополь.

Об этом в ходе единого национального телемарафона 13 апреля сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Они сделали группу в Telegram-канале и выезжают в трех направлениях, но на свой страх и риск. Собираются в машины по 3-4 человека и выезжают из нашего города. На это очень больно смотреть, потому что город становится пустым", - сказал он. Колыхаев.

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Он добавил, что в Херсоне есть проблемы с обеспечением лекарствами и бюджетными выплатами на нужды города.

Ранее мэр также заявлял о том, что из-за работы ФСБ и Росгвардии в Херсоне ослабевают проукраинские митинги.

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