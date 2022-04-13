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На Харьковщине сбили два вражеских самолета, - председатель ОВА Синегубов

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синєгубов
Защитники Украины сбили над Харьковской областью два самолета вооруженных сил РФ.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили 2 российских самолета, которые атаковали населенные пункты Харьковщины", - написал он.

"Верим в наши Вооруженные силы Украины, круглосуточно обороняющие Харьковскую область", - добавил Синегубов.

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Топ комментарии

  • Lvbnhj
    Слава ЗСУ
    Слава нації
    Смерть москалям
  • MAKAROV ddf66d11
    Вот это красота! Надеюсь пилоты не выжили
  • Elena Zhmariova
    Пока что западное оборонительное вооружение превосходит российское наступательное. Будем надеяться, что западное наступательное также превосходит российское оборонительное.
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