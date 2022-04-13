Правительственная коалиция в Германии достигла консенсуса относительно поставок тяжелого оружия Украине: мы наконец-то начинаем, - депутат Бундестага Фабер
Об этом сообщил депутат Бундестага, эксперт правящей Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Германия теперь будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что нам во фракции СвДП удалось убедить в этом наших партнеров по коалиции", - отметил Фабер.
Он подчеркнул, что слышал только положительные заявления от всех задействованных министерств и коалиционных партнеров по поводу поставки тяжелого вооружения Украине.
"Конечно, это еще предстоит решить и реализовать. Но там, где есть единственная воля, всегда есть выход", - подчеркнул Фабер.
По его словам, логистически и с точки зрения времени это будет непростая задача, "но мы наконец-то начинаем".
"Украинцам нужна наша материальная помощь, чтобы оградить свою республику от соседней диктатуры. Как и многие другие демократии во всем мире, мы предоставляем им ее", - заметил немецкий депутат.