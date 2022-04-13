Правительственная коалиция в Германии достигла консенсуса относительно поставок тяжелого оружия Украине: мы наконец-то начинаем, - депутат Бундестага Фабер

Германия вскоре поставит Украине тяжелое вооружение – это решение поддерживает правительственная коалиция.

Об этом сообщил депутат Бундестага, эксперт правящей Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Германия теперь будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что нам во фракции СвДП удалось убедить в этом наших партнеров по коалиции", - отметил Фабер.

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Он подчеркнул, что слышал только положительные заявления от всех задействованных министерств и коалиционных партнеров по поводу поставки тяжелого вооружения Украине.

"Конечно, это еще предстоит решить и реализовать. Но там, где есть единственная воля, всегда есть выход", - подчеркнул Фабер.

По его словам, логистически и с точки зрения времени это будет непростая задача, "но мы наконец-то начинаем".

"Украинцам нужна наша материальная помощь, чтобы оградить свою республику от соседней диктатуры. Как и многие другие демократии во всем мире, мы предоставляем им ее", - заметил немецкий депутат.