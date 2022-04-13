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Правительственная коалиция в Германии достигла консенсуса относительно поставок тяжелого оружия Украине: мы наконец-то начинаем, - депутат Бундестага Фабер

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германия,бундестаг,фрг
Германия вскоре поставит Украине тяжелое вооружение – это решение поддерживает правительственная коалиция.

Об этом сообщил депутат Бундестага, эксперт правящей Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Германия теперь будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что нам во фракции СвДП удалось убедить в этом наших партнеров по коалиции", - отметил Фабер.

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Он подчеркнул, что слышал только положительные заявления от всех задействованных министерств и коалиционных партнеров по поводу поставки тяжелого вооружения Украине.

"Конечно, это еще предстоит решить и реализовать. Но там, где есть единственная воля, всегда есть выход", - подчеркнул Фабер.

По его словам, логистически и с точки зрения времени это будет непростая задача, "но мы наконец-то начинаем".

"Украинцам нужна наша материальная помощь, чтобы оградить свою республику от соседней диктатуры. Как и многие другие демократии во всем мире, мы предоставляем им ее", - заметил немецкий депутат.

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Топ комментарии

  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    Є відео де дуже багато німецької зброї іде потягомдо Польщі. Ешелон з важкими машинам. Так що вона вже напевне в Україні і кожен лапоть який мріє про "можем повторіть"нарешті узнає як воно …
  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    Уже начали похоже. Достаточно много видео в интернете, наверно к сожалению, лучше что бы в тихаря
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Пофиг👍. Немцы долго пытались в стороне отстоятся. Но теперь это будет эшелон за эшелоном к нам идти оружие всех мастей💥👍. У шойгу рога отпадут от афигения
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