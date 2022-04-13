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В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц

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ивано-франковск
На очередной сессии городского совета решили переименовать ряд улиц в Ивано-Франковской громаде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Ивано-Франковского городского совета в фейсбуке.

Депутаты проголосовали "ЗА" переименование в городе Ивано-Франковске:

  1. ул. Гаркуши В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул. Михайла Мулика (председатель Галицкого братства воинов Украинской Дивизии УНА "Галичина", Герой Украины, почетный гражданин Ивано-Франковска);
  2. ул. Добролюбова В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул. Героев Волновахи;
  3. ул.Достоевского В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Героев Чернигова;
  4. ул. Лермонтова В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул. Героев Мариуполя;
  5. ул. Менделеева В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул. Героев Попасной:
  6. ул. Некрасова В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул. Героев Ахтырки;
  7. ул. Сеченова В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул. Героев Николаева;
  8. ул. Ушинского В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул. Героев Херсона;
  9. ул.Чехова В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Героев Харькова;
  10. ул. Герцена В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул. Владимира Малкоша (доброволец дивизии "Галичина", воин УПА, общественный деятель, политзаключенный);
  11. ул.Чайковского В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Васыля Слипака (украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник Революции достоинства и боевых действий на востоке Украины, Герой Небесной сотни);
  12. ул.Докучаева В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Евстахия Джанджаласа (руководитель Станиславского районного провода ОУН);
  13. ул.Короленко В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Веры Левицкой (выдающаяся украинская театральная актриса);
  14. ул.Макаренко В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Ивана Федика (стрелец боевки Станиславского районного провода ОУН);
  15. ул.Огарева В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Мирослава Лущака (станиславский семинарист);
  16. ул.Руднева В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Святослава Пахолкива (украинский военный, стоник сотни УПА "Бистрі", рыцарь Бронзового креста боевых заслуг УПА);
  17. ул.Пржевальського В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Теофила Бедрия (политвоспитатель сотни УПА "Лісовики");
  18. ул. Циолковского В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул. Олексы Гирныка (украинский диссидент, политзаключенный, Герой Украины);
  19. ул.Академика Сахарова В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Украинской Победы;
  20. ул.Данилевского В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Степана Бурдина (рыцарь Бронзового хреста боевых заслуг УПА);
  21. ул.Ковалевской В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Пластовая;
  22. ул.Толстого В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Героев Киева;
  23. ул.Глинки В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Александра Тисовського (український галицький педагог, співзасновник Пласту);
  24. ул.Репина В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Николая Арсенича-Березовского (член Пласта, УВО, ОУН (1929), 2-й глава и фактический создатель военной контрразведки ОУН — СБ ОУН, один из девяти генералов УПА и единственный генерал безопасности УПА, борец за независимость Украины в ХХ веке, Рыцарь Золотого Хреста Заслуги (1946));
  25. пер.Красный В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Осипа Назарука (писатель, общественный деятель)

Также ряд улиц переименуют в селах Ивано-Франковской громады - в Тисменичанах, Подпечерах, Чукаловке, Никитинцах, Подлужье и Узине.

Топ комментарии

  • Solomon c5c4359c
    скарабееву кіндратій хватить.
  • Сергій Осадчий
    А Глінку за що?

    «27 апреля 1856 года Михаил Иванович Глинка, уезжая из России в Германию, разделся на границе... догола, до самого гола, бросил на землю платье, чтоб и духу русского с собой случайно не прихватить, плюнул на русскую землю и крикнул: Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей и шагнул под шлагбаум.

    Из воспоминаний сестры композитора Л.И. Шестаковой.»
  • Евгений Новиков 5b7f7ed5
    Це, звичайно, їхня справа, і герої УПА видатні хлопці, тут питань немає, але невже на тих же вулицях не мешкають ******* герої, які зараз боронять країну ? От-би на честь них і назвали хоч деякілька вулиць.
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