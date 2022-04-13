"Братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин другого "братского" народа, - МИД о нежелании Макрона признать геноцид украинцев

Министерство иностранных дел разочаровано нежеланием президента Франции Эмманюэля Макрона после зверств российских военных и публичных заявлений руководства РФ признать геноцид украинцев.

Как сообщает Цезор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал спикер МИД Олег Николенко.

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"Нежелание президента Франции Эмманюэля Макрона признать геноцид украинцев после всех откровенных заявлений российского руководства и преступных действий российских военных разочаровывает", - отметил он.

Представитель МИД также отметил, что Украина и Россия исторически близки по объективным причинам, однако миф о двух братских народах России и Украины начал разрушаться после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году.

"Тогда российские "братья" якобы пришли защищать русскоязычное население. Но за восемь лет убили 14 тыс. украинцев", - подчеркнул Николенко.

По его убеждению, этот миф окончательно разрушился, когда первые российские ракеты полетели на украинские города в феврале.

"Братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого "братского" народа. К зверствам против беззащитных людей не прибегают даже самые ожесточенные враги. Пока нет ни моральных, ни реальных оснований вести разговоры о "братских" связях российского и украинского народов", - подчеркнул спикер МИД.

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Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу "France 2" отказался называть "геноцидом" действия России в войне против Украины, а также заявил, что россияне и украинцы являются "братьями".