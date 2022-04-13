"Братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин другого "братского" народа, - МИД о нежелании Макрона признать геноцид украинцев
Как сообщает Цезор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал спикер МИД Олег Николенко.
"Нежелание президента Франции Эмманюэля Макрона признать геноцид украинцев после всех откровенных заявлений российского руководства и преступных действий российских военных разочаровывает", - отметил он.
Представитель МИД также отметил, что Украина и Россия исторически близки по объективным причинам, однако миф о двух братских народах России и Украины начал разрушаться после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году.
"Тогда российские "братья" якобы пришли защищать русскоязычное население. Но за восемь лет убили 14 тыс. украинцев", - подчеркнул Николенко.
По его убеждению, этот миф окончательно разрушился, когда первые российские ракеты полетели на украинские города в феврале.
"Братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого "братского" народа. К зверствам против беззащитных людей не прибегают даже самые ожесточенные враги. Пока нет ни моральных, ни реальных оснований вести разговоры о "братских" связях российского и украинского народов", - подчеркнул спикер МИД.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу "France 2" отказался называть "геноцидом" действия России в войне против Украины, а также заявил, что россияне и украинцы являются "братьями".