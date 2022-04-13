Новости

Харьковчан просят весь день сидеть в укрытиях даже при отсутствии воздушной тревоги: город обстреливают

5 36014
харків
Враг обстреливает сразу несколько районов Харькова. Жителей города просят целый день оставаться в укрытиях.

Об этом заявляет Департамент гражданской защиты области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"В эти минуты в Харькове продолжаются обстрелы жилых районов на Северной Салтовке, 602-го микрорайона, поселка Жуковского. Также российские военные обстреливают район ХТЗ - там возник масштабный пожар, местные жители сообщают о столбе черного дыма", - говорится в сообщении.

Харьковчан призвали в течение всего дня находиться в укрытиях и не выходить на улицу даже в отсутствие воздушной тревоги.

Смотрите также: Попадание российской ракеты в дом в Харькове. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • буков
    Йди нах.. гидота, у нас кожен день хоронять хлопців, які загинули на сході.
  • Иван Кравченко 507ed38e
    На северной Салтовке,602м,Одесской и других местах мегаполиса метра -завались.Люди под орковскими обстрелами расчищают,завалы,ремонтируют дороги ,открывают Барабан под заказ,рискуя быть разорванными .Кормят бесплатно стариков и немощных,спасают брошенных трусливыми особами мужского полу напризволяще собак и кошечек.Я горжусь большинством харьковчан..
  • Наталья Чичигина 9f196438
    Не брешіть. Кожен день хоронять хлопців з Заходу країни. І в Харкові їх також багато
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости