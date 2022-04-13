Харьковчан просят весь день сидеть в укрытиях даже при отсутствии воздушной тревоги: город обстреливают
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Враг обстреливает сразу несколько районов Харькова. Жителей города просят целый день оставаться в укрытиях.
Об этом заявляет Департамент гражданской защиты области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"В эти минуты в Харькове продолжаются обстрелы жилых районов на Северной Салтовке, 602-го микрорайона, поселка Жуковского. Также российские военные обстреливают район ХТЗ - там возник масштабный пожар, местные жители сообщают о столбе черного дыма", - говорится в сообщении.
Харьковчан призвали в течение всего дня находиться в укрытиях и не выходить на улицу даже в отсутствие воздушной тревоги.