Германия и дальше будет поддерживать Украину, - представитель правительства
Об этом заявил заместитель пресс-секретаря федерального правительства Вольфганг Бюхнер на брифинге в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Федеральный президент занимает четкую и однозначную позицию поддержки Украины. Так будет и дальше", - заверил Бюхнер в ответ на многочисленные вопросы прокомментировать отказ украинского руководства принять Штайнмайера в Киеве.
Германия, отметил он, была и остается одним из наиболее решительных сторонников Украины на международном уровне, и это тесно связано с многолетней работой нынешнего федерального президента. Бюхнер также подчеркнул, что президент безусловно представляет ФРГ и напомнил, что недавно он был переизбран на второй срок.
Представитель немецкого правительства не стал комментировать утверждение, что украинская сторона отказом принять Штайнмайера оскорбила немецкий народ, а также возможный срыв визита канцлера Олафа Шольца в Украину после "афронта".
Бюхнер отметил, что канцлер находится в постоянном контакте с президентом Зеленским. "Украина знает, и это знает ее президент, что Германия твердо стоит на ее стороне, что ФРГ помогает и будет продолжать это делать", - подчеркнул замглавы правительства.