На Сумщине оккупанты убили свыше 100 человек, - глава ОВА Живицкий
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Погибло свыше 100 мирных жителей, но, к сожалению, эта цифра увеличивается с каждым днем, потому что находят тела со связанными руками, со следами пыток, расстрелянные выстрелами в голову, это страшные вещи. Многие пропали без вести, есть люди, находящиеся в плену – в отношении них работает переговорная группа. Очень много граждан, о судьбе которых мы вообще ничего не знаем - на дорогах и трассах, в лесах найдены расстрелянные машины, а что случилось с людьми из этих машин неизвестно", - рассказал Живицкий.
По его словам, в больницах Сумской и соседних областей продолжают находиться много раненых людей.
Он также сообщил, что в области уже восстановлено электроснабжение почти 25 тысяч абонентов, однако еще около 500 домохозяйств остаются без света. Продолжается восстановление проездов по дорогам, разминирование, параллельно идет посевная, в связи с чем он призвал трудоспособных людей максимально быстро возвращаться в свои населенные пункты и приступать к работе.
Кроме того, в регионе активно восстанавливается региональное и межрегиональное транспортное сообщение.
"Запускаем поезда по направлениям Конотоп, Шостка, Краснополье, Ахтырка, Кириковка, Лебедин, Ромны, другие населенные пункты будут с железнодорожным сообщением с Харьковской областью. К сожалению, пока сложно восстановить сообщение с Киевом через Конотоп, но мы совместно с железнодорожниками над этим работаем", - добавил глава военной администрации.
По предварительным оценкам, ущерб в результате уничтожения местной инфраструктуры превысил 10 млрд гривен. "Невозможно пока посчитать убытки, причиненные экономике, неполученная прибыль, неуплаченные налоги, неработающие предприятия", - сказал Живицкий.