Действия РФ в Мариуполе подпадают под определение "геноцид", - Денисова

Действия российской армии по отношению к жителям Мариуполя подпадают под определение "геноцид".

Это подчеркнула уполномоченная Верховной Рады Людмила Денисова в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Омбудсмен отметила, что на сегодняшний день, по предварительным данным администрации Донецкой области, в Мариуполе погибли от 20 до 22 тысяч человек.

Кроме того, она напомнила, что ночью 11 апреля захватчики сбросили заряд с неизвестным химическим веществом на город, в результате чего пострадали три человека. Ветер распространил химические пары вещества по городу и его окрестностям, жители в поселках Сартана и Талаковка начали жаловаться на резкое ухудшение самочувствия - нехарактерный вкус во рту и другие признаки химического отравления.

"Чтобы осуществить зачистку улиц от тел погибших гражданских жителей, в Мариуполь решители доставили 13 мобильных крематориев. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить. В целях проведения "фильтрации" как можно большего количества наших граждан в социальных сетях публикуются агитационные листовки с рекламой эмиграции на Дальний Восток России", - отмечает Денисова.

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По ее информации, людям, которые согласятся на переселение, обещают по 170 тысяч рублей "подъемных", 8500 рублей социальных выплат при отсутствии дохода, "жилищный сертификат" на 600 тысяч рублей и дальневосточную ипотеку до 2% годовых.

Омбудсмен отметила, что регионы Дальнего Востока депрессивны из-за крайне низкого уровня жизни и тяжелого климата, и вывозом граждан Украины на эти территории страна-агрессор планирует "заполнить" населенные пункты и заставить их работать в нечеловеческих условиях. Аналогичные методы применялись в сталинские времена, отметила Денисова.

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"Такие действия РФ подпадают под определение "геноцид", согласно Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, и статье 6 Римского устава международного уголовного суда. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты совершения РФ преступления геноцида и нарушений прав человека в Украине", - подчеркнула Денисова.

Как сообщалось, агрессия России повлекла за собой в Мариуполе одну из крупнейших гуманитарных катастроф.

В заблокированном российскими захватчиками Мариуполе сейчас находятся более 100 тыс. мирных жителей.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка "Азов".