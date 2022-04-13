Моравецкий: Россияне убивают украинцев сейчас так, как в 1940 году убивали поляков в Катыни
Об этом в день памяти жертв Катынского преступления отметил в Варшаве глава польского правительства Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы знаем, что убийцы хотят делать вид, что ничего не произошло, делать вид, что возможно возвращение к business as usual: "вы только забудьте об этих нескольких случайных смертях". Нет, это – пытки, это – смерть, это – ямы смерти , такие как в 1940 году нашим героям вырыли советские преступники", - заявил Моравецкий.
Он подчеркнул, что сейчас российские военные преступники делают в Украине то же, что и 80 лет назад. Следовательно, мир не может этого не замечать, потому что дорого за это заплатит.
"Польша призывает помнить о наших жертвах, а также осудить то, что сегодня происходит в Украине. Поэтому Польша призывает создать международную комиссию по расследованию российских преступлений в Украине, и мы не успокоимся, пока не воцарится справедливость", - подчеркнул глава польского правительства.
13 апреля 1943 года, немцы обнародовали информацию об обнаружении в Катыни массовых захоронений польских офицеров, убитых подразделениями НКВД по решению политбюро КПСС. Весной 1940 года расстреляли свыше 21 тысячи польских офицеров. В СССР отрицали причастность НКВД к расстрелу поляков, это было признано только в апреле 1990 года.
С 2008 года в Польше 13 апреля каждый год отмечают день памяти жертв Катынской трагедии.