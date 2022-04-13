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Моравецкий: Россияне убивают украинцев сейчас так, как в 1940 году убивали поляков в Катыни

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катинь
Россия хочет скрыть преступления геноцида против украинцев и перейти к нормальным отношениям с миром, но мир на это никогда не пойдет. Сегодня россияне убивают украинцев так, как в 1940 году советские преступники это делали с поляками в Катыни (РФ).

Об этом в день памяти жертв Катынского преступления отметил в Варшаве глава польского правительства Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы знаем, что убийцы хотят делать вид, что ничего не произошло, делать вид, что возможно возвращение к business as usual: "вы только забудьте об этих нескольких случайных смертях". Нет, это – пытки, это – смерть, это – ямы смерти , такие как в 1940 году нашим героям вырыли советские преступники", - заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что сейчас российские военные преступники делают в Украине то же, что и 80 лет назад. Следовательно, мир не может этого не замечать, потому что дорого за это заплатит.

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"Польша призывает помнить о наших жертвах, а также осудить то, что сегодня происходит в Украине. Поэтому Польша призывает создать международную комиссию по расследованию российских преступлений в Украине, и мы не успокоимся, пока не воцарится справедливость", - подчеркнул глава польского правительства.

13 апреля 1943 года, немцы обнародовали информацию об обнаружении в Катыни массовых захоронений польских офицеров, убитых подразделениями НКВД по решению политбюро КПСС. Весной 1940 года расстреляли свыше 21 тысячи польских офицеров. В СССР отрицали причастность НКВД к расстрелу поляков, это было признано только в апреле 1990 года.

С 2008 года в Польше 13 апреля каждый год отмечают день памяти жертв Катынской трагедии.

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Топ комментарии

  • Влад М 24f38002
    80 лет прошло, но методы НКВД-КГБ-ФСБ не изменились, т.к. эти люди ни когда не хотели меняться. Изменилось лишь то, что методы фиксации преступлений, технически стали более модернизированы, что ускоряет время предъявления обвинения, т.е. не через 60 лет, а через 2-3 года, пока еще живы палачи.....
  • Сергей Одиозный
    Точно, Matuszek, "горбатого" московита - только могила исправит.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Друзі України і так знають що там накоїли рашисти.
    Макарона туди потрібно везти, Ле Пен, та інших лояльних до пуйла.
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