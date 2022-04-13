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В Мариуполе остается около 120 тысяч жителей, - мэр Бойченко

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маріуполь
Из заблокированного российскими захватчиками Мариуполя сегодня, 13 апреля, эвакуировались на подконтрольную Украиной территорию около 150 тысяч жителей, остаются в городе еще около 120 тысяч.

Об этом заявил Мариупольский городской глава Вадим Бойченко на пресс-брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас в подконтрольную часть нашего государства выехали из города где-то 150 тысяч населения. В городе, к сожалению, сегодня остаются и ждут эвакуации где-то более 100 тысяч населения, где-то 120 тысяч людей", - сказал мэр.

Он также отметил, что вокруг Мариуполя люди также ждут эвакуации, это еще около 60 тысяч населения.

"Поэтому мы обращаемся каждый день, каждое утро ко всему международному сообществу, что мы должны объединиться ради освобождения Мариуполя, ради эвакуации всех мирных жителей нашего Мариуполя. Пока стоит наш Мариуполь, стоит и наша Украина", - подчеркнул Бойченко.

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Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    Главное что мэр бойченко 24 февраля "эвакуировался". А жителям даже ничего не сказал
  • Player New
    Бо по всіх планах ворог не міг просунутись так далеко й так швидко, там повинен був бути перебитий шлях з криму, маріупольський контингент повенен був обороняти місто з моря й при необхідності підтримати ООС. Відбулася зрада, південь був без бою зданий, відбулося захоплення й оточення міст.
  • Leshek
    Полностью согласен с Вами. В море существует неписанный кодекс чести : капитан покидает тонущее или терпящее бедствие судно последним ( если конечно это настоящий капитан , а не трус) Мэр морского города наверняка знает это, но видимо у чиновников свой кодекс и мэр бойченко явно не знаком с понятиями чести , совести , ответственности.
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