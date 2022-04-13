В Мариуполе остается около 120 тысяч жителей, - мэр Бойченко

Из заблокированного российскими захватчиками Мариуполя сегодня, 13 апреля, эвакуировались на подконтрольную Украиной территорию около 150 тысяч жителей, остаются в городе еще около 120 тысяч.

Об этом заявил Мариупольский городской глава Вадим Бойченко на пресс-брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас в подконтрольную часть нашего государства выехали из города где-то 150 тысяч населения. В городе, к сожалению, сегодня остаются и ждут эвакуации где-то более 100 тысяч населения, где-то 120 тысяч людей", - сказал мэр.

Он также отметил, что вокруг Мариуполя люди также ждут эвакуации, это еще около 60 тысяч населения.

"Поэтому мы обращаемся каждый день, каждое утро ко всему международному сообществу, что мы должны объединиться ради освобождения Мариуполя, ради эвакуации всех мирных жителей нашего Мариуполя. Пока стоит наш Мариуполь, стоит и наша Украина", - подчеркнул Бойченко.

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