Компания Lavazza прекращает работу в России
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Известный итальянский производитель кофе компания Lavazza приняла решение о прекращении работы на территории РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.
В то же время компания решила временно прекратить продажи в Украине.
В Lavazza заявили, что ей придется решать "очень сложный и богатый на вызовы" 2022 год из-за роста цен на сырье.
"Прежде всего зеленый кофе, а также упаковка, электроэнергия, логистика и риски, связанные с драматической геополитической ситуацией", – подчеркнул исполнительный директор Антонио Баравалле.
Отмечается, что повышение цен было в основном из-за проблем глобальной цепи поставок и убытков, вызванных погодными явлениями.