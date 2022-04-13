Сборную РФ и российские футбольные клубы удалили из FIFA 22

В футбольном симуляторе FIFA 22 вышло обновление. Из-за вторжения российских войск в Украину в игре теперь не будет доступна сборная России и российские клубы, а именно: "Спартак", ЦСКА и "Локомотив".

Также из игры удалена "Открытие Банк Арена" – домашний стадион "Спартака", передает Цензор.НЕТ со ссылкой tribuna.com.

У игроков, у которых любимой командой был выбран российский клуб, он автоматически сменится на "ПСЖ".

На этот момент патч вышел на ПК. Для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S он появится позже.

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"EA Sports солидарна с украинским народом и, как и многие в мире футбола, призывает к миру и прекращению вторжения в Украину. Согласно реальным действиям наших партнеров в ФИФА и УЕФА, это обновление включает удаление национальной сборной России и всех других российских команд" , – сказано в заявлении разработчика игры.