Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши посетили Бородянку

Президент Польши Анджей Дуда и президенты Эстонии Алар Карис, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс посетили Бородянку в Киевской области, которая сильно пострадала в результате российского вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.

Фото президентского визита было опубликовано канцелярией президента Польши.

С президентами четырех стран - Бородянку посетил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Wizyta Prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w Ukrainie. pic.twitter.com/3yJNrbcq3K — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022

"Наша цель – поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент", – заявили в канцелярии польского президента.

#Ukraina. Naszym celem jest wsparcie Prezydenta @ZelenskyyUa oraz obrońców Ukrainy w decydującym dla tego kraju momencie. pic.twitter.com/rWjZ6geUvA — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022

Поездку четырех президентов организовала Польша, которая вместе с Украиной обеспечивала ее логистику и безопасность.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши прибыли в Киев в среду.