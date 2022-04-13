Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши посетили Бородянку
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.
Фото президентского визита было опубликовано канцелярией президента Польши.
С президентами четырех стран - Бородянку посетил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Wizyta Prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w Ukrainie. pic.twitter.com/3yJNrbcq3K— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022
"Наша цель – поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент", – заявили в канцелярии польского президента.
#Ukraina. Naszym celem jest wsparcie Prezydenta @ZelenskyyUa oraz obrońców Ukrainy w decydującym dla tego kraju momencie. pic.twitter.com/rWjZ6geUvA— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022
Поездку четырех президентов организовала Польша, которая вместе с Украиной обеспечивала ее логистику и безопасность.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши прибыли в Киев в среду.