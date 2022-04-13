Байден продлил действие введенных ранее санкций против России
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в официальном письме спикеру Палаты представителей и главе Сената Конгресса США, обнародованном в среду на сайте Белого дома.
"Злонамеренная внешнеполитическая деятельность правительства Российской Федерации… продолжает создавать необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - отметил президент США в официальном письме.
В этой связи указывается, что чрезвычайная ситуация в связи с угрозой РФ была введена указом от 15 апреля 2021, расширена указом президента от 8 марта 2022 и дополнена указами от 20 августа 2021, 11 марта 2022 и 6 апреля 2022 года. Эти указы предусматривали введение санкций и экспортных ограничений против российской федерации из-за злонамеренных действий ее правительства, направленных против США, союзников и партнеров, а также посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.