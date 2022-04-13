Неизвестные патриоты в Мелитополе ликвидировали уже более 70 оккупантов, среди них были "кадыровцы", - разведка
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.
"Установлено, что в период с 20.03 по 12.04.2022 ликвидировано 70 военнослужащих РФ во время ночных патрулирований во временно оккупированном Мелитополе. Среди них были захватчики, в том числе "кадыровцы". Причина смерти ночных патрульных во время комендантского часа – ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах их смерти оккупационная администрация тщательно скрывает", - говорится в сообщении украинских разведчиков.
В ГУР МО есть данные, что это результат работы украинского движения сопротивления Мелитополя. Также отмечается, что подразделения оккупационных войск не добились результатов по поиску лиц, причастных к уничтожению военнослужащих РФ.