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Религиозная громада на Черниговщине перешла из Московского патриархата в ПЦУ. ФОТО

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священник,віталій,отець,тихомиров
В Черниговской области религиозная громада села Дяговая перешла из Московского патриархата в ПЦУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил местный житель Сергей Павленко на своей странице в фейсбуке.

"Дяговская громада на сборах села 13 апреля единогласно проголосовала перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины. Это первые на Минщине православные, совершившие судьбоносный выбор", - написал он и отметил, что священник Виталий Тихомиров, выступая перед прихожанами, заявил, что "сегодня Московский патриархат компрометирует Божьи заповеди, православные ценности, поддерживая путинских захватчиков".

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Религиозная громада на Черниговщине перешла из Московского патриархата в ПЦУ 02
Религиозная громада на Черниговщине перешла из Московского патриархата в ПЦУ 03

В комментариях корреспонденты поддерживали решение местных жителей и спрашивали, будут ли одобрены такие решения в окрестных селах. И указывали, что теперь будут внимательнее относиться к тому, в какой храм заходить.

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Автор: Леся Карпенко

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    РПЦ-це ФСБ...
  • Garry Grant
    Цьому адекватному священнику нема чого боятися анафеми від сектанта та слуги сатани гундяя. А як там до речі паша-"мерседес" себе почуває? Чи не пора слідом за "паломніцей" марченко та нах з України?
  • Leon Renk feb3e892
    РПЦ=ФСБ!
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