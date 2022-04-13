Уничтожен руководящий состав 4-й батальонной тактической группы 201-й военной базы Центрального военного округа РФ, - Генштаб ВСУ. ФОТО

В одном из районов выполнения задач, подразделением Десантно-штурмовых войск ВС Украины совместно с побратимми из других составляющих сил обороны Украины, уничтожена колонна военной техники российских оккупантов.

Автор: Леся Карпенко