Уничтожен руководящий состав 4-й батальонной тактической группы 201-й военной базы Центрального военного округа РФ, - Генштаб ВСУ. ФОТО
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В одном из районов выполнения задач, подразделением Десантно-штурмовых войск ВС Украины совместно с побратимми из других составляющих сил обороны Украины, уничтожена колонна военной техники российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Нашими воинами ликвидирован передвижной пункт управления по руководящему составу 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201-й военной базы Центрального военного округа ВС РФ.
Захвачены служебные документы и материалы пропагандистского характера.