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Уничтожен руководящий состав 4-й батальонной тактической группы 201-й военной базы Центрального военного округа РФ, - Генштаб ВСУ. ФОТО

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В одном из районов выполнения задач, подразделением Десантно-штурмовых войск ВС Украины совместно с побратимми из других составляющих сил обороны Украины, уничтожена колонна военной техники российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Уничтожен руководящий состав 4-й батальонной тактической группы 201-й военной базы Центрального военного округа РФ, - Генштаб ВСУ 01

Нашими воинами ликвидирован передвижной пункт управления по руководящему составу 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201-й военной базы Центрального военного округа ВС РФ.

Уничтожен руководящий состав 4-й батальонной тактической группы 201-й военной базы Центрального военного округа РФ, - Генштаб ВСУ 02

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Захвачены служебные документы и материалы пропагандистского характера.

Уничтожен руководящий состав 4-й батальонной тактической группы 201-й военной базы Центрального военного округа РФ, - Генштаб ВСУ 03

Автор: Леся Карпенко

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