Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Россией

Совет Европейского космического агентства (ESA) принял решение отказаться сотрудничать с Россией по лунным программам Luna-25, Luna-26 и Luna-27.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе ESA.

Читайте: Хакеры Anonymous взломали систему управления спутниками Роскосмоса

"ESA прекращает сотрудничество с россией по "Luna-25", "Luna-26" и "Luna-27"", - заявили в Европейском космическом агентстве.

Там отметили, что российская агрессия против Украины и введенные санкции делают невозможным сотрудничество с РФ по месячным программам.

В ESA добавили, что миссия ExoMars Rover не будет запущена на Марс в сентябре этого года, поскольку сотрудничество с Роскосмосом по ExoMars приостановлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы уже перешли от оборонной стратегии к наступательным операциям в РФ, - Федоров о мобилизации украинского киберсообщества