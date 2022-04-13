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Нужен единый фронт – надеюсь, визит президента Германии в Украину состоится, - Владимир Кличко

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кличко,володимир
Владимир Кличко выразил надежду, что визит Федерального президента Германии в Киев только отложен и он сможет состояться в ближайшие недели. Он настаивает, что Украина вместе с Германией и всем Европейским Союзом должны показать единый фронт в борьбе против российской агрессии.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это правда, что Федеральный президент совершил немало ошибок в политике в отношении России в прошлом, которые нанесли ущерб Украине. Федеральный президент извинился за это и признал свои ошибки. Я считаю, что Украина должна продолжать сотрудничество и дальше строить мосты с Германией. Мой недавний визит в Берлин, во время которого я смог пообщаться со всеми влиятельными немецкими политиками, показал, что личные встречи всегда полезны", - подчеркнул Владимир Кличко.

Он отметил, что Германия является ключевым партнером в предоставлении финансовой, гуманитарной помощи Украине, помощи беженцам и предоставлении оружия украинскому государству.

"Сегодня очень важно, чтобы Украина вместе с Германией и всем Европейским Союзом показали единый фронт в борьбе против российского вторжения в Украину. И я надеюсь, что визит Федерального президента в Киев только отложен и сможет состояться в ближайшие недели", - отметил Владимир Кличко.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    Зеленский так и не понял, на каком посту находится. Его поведение - поведение обиженного на весь свет ребенка, которого не пустили в кино. Если и есть на что обижаться, он должен заткнуться и держать это при себе. Кличко вынужден извиняться за чужие глупости...
  • jklpqrs
    Зеленский не меньший негодяй. Он обманул народ введя его в заблуждение возможностью договориться с маньяком. А это оказалось ложью. А сколько украдено за это время, не пересчитать...Но сейчас ему надо о другом думать. Потому Зеленский обязан свернуть свои чувства в трубочку и засунуть подальше. А кто негодяй или не негодяй, пусть думают те, от кого ничего не зависит.
  • Йцу Кенг 07b0c614
    для того, чтобы мозг работал, его нужно иногда включать.....
    я вчера уже об этом писал, и сегодня повторю - чтобы выразить свое маленькое фе, люди придумали Дипломатию, а зеленский тупо плюнул в рожу....
    сам ли он это сделал, или у него есть "советники" - второй вопрос.....
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