Мишенью для россиян является каждый украинец, - Зеленская в интервью CNN
Об этом заявила супруга Президента Елена Зеленская в интервью ведущей международной журналистке телекомпании CNN Кристиан Аманпур, передает Укринформ.
"Если присмотреться, то становится понятно, что каждый украинец является мишенью для россиян: каждая женщина, каждый ребенок", - сказала первая леди.
По ее словам, люди, которые недавно погибли в результате попадания российской ракеты во время эвакуации из Краматорска, не были членами президентской семьи - это были обычные украинцы.
"Следовательно, цель номер один для врага – это все мы", - отметила Зеленская.
Жена Президента подчеркнула, что для Украины сегодня главное, чтобы нас слышал и видел весь мир.
"Важно, чтобы наша война не стала привычной, чтобы наши жертвы не стали статистикой. Поэтому я общаюсь с людьми через иностранные СМИ", - сказала первая леди.