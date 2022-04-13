Мишенью для россиян является каждый украинец, - Зеленская в интервью CNN

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину не только семья Президента стала мишенью, а каждый гражданин страны.

Об этом заявила супруга Президента Елена Зеленская в интервью ведущей международной журналистке телекомпании CNN Кристиан Аманпур, передает Укринформ.

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"Если присмотреться, то становится понятно, что каждый украинец является мишенью для россиян: каждая женщина, каждый ребенок", - сказала первая леди.

По ее словам, люди, которые недавно погибли в результате попадания российской ракеты во время эвакуации из Краматорска, не были членами президентской семьи - это были обычные украинцы.

"Следовательно, цель номер один для врага – это все мы", - отметила Зеленская.

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Жена Президента подчеркнула, что для Украины сегодня главное, чтобы нас слышал и видел весь мир.

"Важно, чтобы наша война не стала привычной, чтобы наши жертвы не стали статистикой. Поэтому я общаюсь с людьми через иностранные СМИ", - сказала первая леди.