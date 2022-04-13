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Жителям, выехавшим из Киева, рано возвращаться домой, ситуация еще остается угрожающей, - Кличко

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кличко
Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему жителям, выехавшим из столицы, еще рано массово возвращаться домой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевгорсовета.

"Мы опираемся исключительно на рекомендации военных, и они говорят, что сегодня угроза еще достаточно велика. Это, во-первых, угроза ракетных обстрелов. А во-вторых, продолжается разминирование близлежащих территорий в столицу, где, к сожалению, уже есть случаи гибели в результате подрывов на заминированных оккупантами территориях, а наша ключевая задача – сохранить жизнь и покой людей.

Потому пока спешить с возвращением в столицу не нужно. Возвращающиеся должны взвешивать все риски. Ситуация более стабильна, чем несколько недель назад, но тем не менее она остается еще угрожающей. Мы все хотим поскорее вернуться к нормальной жизни, но сможем это полностью сделать, когда прекратится агрессия против Украины", - пояснил мэр Киева.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Алексей Технолог
    Рано повертатися, бо робити нема чого абсолютній більшості- краще по селах та дачах городами зайнятися.
  • Лаур
    до 2035 зачекати ? чи ще роки так зо два ?
  • Влад М 24f38002
    кому война, кому мать родна. Ну нет у народа собственного жилья в Германии и миллионов долларов на счетах, как у Кличка и вилл в Италии и Испании, как у многих слуг народа. Не мог народ откаты получать и крышевать строительный бизнес в долях с мером и велюрить, как друзья слуг, поэтому народ едет домой, в свое единственное крошечное гнездышко.
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