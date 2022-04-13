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ФСБ РФ планировала вывезти Медведчука в Приднестровье, а оттуда в Москву, - Баканов

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Глава СБУ Иван Баканов рассказал подробности задержания кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не можем раскрыть все нюансы этого задержания, в то же время кое-что интересное конечно могу рассказать. Это действительно была сложная, опасная для многих ее участников спецоперация, которая длилась больше месяца. Президент дал поручение СБУ и мы активизировали все наши возможности, чтобы его выполнить и найти Медведчука.

Было проведено очень много аналитической, оперативной, агентурной работы, которая, наконец, привела нас к Медведчуку и это позволило нам завершить эту спецоперацию успешно.

В то же время хочу подчеркнуть, чтобы все понимали, нам противостоял не просто Медведчук, был очень мощный враг, имя которому ФСБ. Которая стремилась вывезти кума Путина за границу", - сказал он.

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По словам Баканова, для этого спецслужбы РФ привлекли представителей преступного мира и коррумпированных правоохранителей.

"Нам пытались вбросить информацию о местонахождении Медведчука в Швеции, Венгрии, от Закарпатья до Сумской области. Даже подготовили псевдомедведчуков", - добавил глава СБУ.

"Медведчука под видом военного ВСУ, якобы в сопровождении коллег-правоохранителей, хотели довезти до украинской границы. Там на лодке переправить на другую сторону, где его ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ. Они прибыли в соответствующую точку для того, чтобы после переправки Медведчука через реку доставить его в Москву... Контрразведка СБУ просчитала десятки версий, определила действительный маршрут и выяснила место прибытия эвакуационной группы ФСБ РФ в так называемую Приднестровскую республику, что позволило задержать Медведчука по дороге из нашей столицы, на выезде из Киевской области. Все это время Медведчука сопровождали украинские правоохранители, которые также будут отвечать за свои действия", – подчеркнул Баканов.

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Топ комментарии

  • Совестно за Брата
  • Nikolai Chizhevsky
    ок а Портнову і Тупицкому якого дали втекти?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Та да! Там - правоохоронці, тут - правоохоронці... А сючому Баканов не почат б спочатку - Медведчука до 24 лютого знаходився під домашнім арештом. Чи не знаходився? 😊Чи Баканов не в курсі, щ там було, бо сам десь заблукав на три тижні? А чому група фсбшників з човном не затримана/ліквідована? Адже чекали вони на нашому березі? Тут наразі запитань більше, ніж відповідей. Без відповідей на ці запитання це все схоже на сценарій "Сватів".
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