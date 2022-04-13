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Эти москальские солдаты украли у меня все мои трусы. Жена, у тебя тоже трусов нет, - украинский воин рассказал, как мародерили солдаты РФ в его доме. ВИДЕО

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Украинский боец приехал в собственный дом, чтобы проверить его состояние и обнаружил, что российские военнослужащие украли обувь и даже белье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Русские солдаты нарушили все возможные конвенции и украли у меня все трусы. Жена, у тебя тоже трусов нет", - рассказывает украинец о новых фактах мародерства россиян.

"Это же безчеловечность на 1000%. Ну разве так можно? Украли всю мою обувь, украли все мои трусы. Ой, эти проклятые москали, что в той армии происходит, я не знаю", - сквозь смех говорит военнослужащий.

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Топ комментарии

  • Панас Стець
    серуть багато... в основному в штани, трусів багато змінних потрібно... пробачайте тих нещасних, звільняйте від сорому - вбивайте московських гнид.
  • Шимус
  • Бенина Мама
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