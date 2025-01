Над киберцентром при НАТО подняли флаг Украины

Об этом сообщает CCDCOE, а также посол Украины в Эстонии Марианна Беца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В настоящее время флаг Украины подняли рядом с флагами стран-членов НАТО возле Центра, чтобы поздравить Украину на пути к членству. Украина будет вносить ценный вклад, когда выиграет войну и начнет восстановление. Для этого мы поддерживаем Украину всеми возможными способами", - отмечает центр в сообщении.

The flag of #Ukraine was raised today next to those @NATO member states at @ccdcoe to welcome 🇺🇦 on the road to membership. 🇺🇦 will be a valuable contributor when it wins the war and starts to rebuild. For that we support and #StandWithUkraine️ in every possible way. pic.twitter.com/PMvomIyW5q