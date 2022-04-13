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Российское Минобороны грозит Украине нанести удар по "центрам принятия решений, в том числе в Киеве". ВИДЕО

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Минобороны РФ, после того как "по территории России были нанесены удары", заявило, что не исключает возможности нанести удар по "центрам принятия решений, в том числе в Киеве".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны РФ.

"Мы видим попытки диверсий и нанесение ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Если подобные диверсии продолжатся, ВС РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор удерживалась", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Юрій Крапивко
    а чем они 50 дней занимались? новому командованию видно не доложили, что все это уже было.
    так скоро и войну нам объявят )))
  • Игорь Шамрай 7ab81b2d
    нанося удары по городам оказывается нам делают отдолжение!?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    та не... ани ваще "до сих пор ваздерживались"
    а то были так...салюты шо ли...
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