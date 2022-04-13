Российское Минобороны грозит Украине нанести удар по "центрам принятия решений, в том числе в Киеве". ВИДЕО
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Минобороны РФ, после того как "по территории России были нанесены удары", заявило, что не исключает возможности нанести удар по "центрам принятия решений, в том числе в Киеве".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны РФ.
"Мы видим попытки диверсий и нанесение ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Если подобные диверсии продолжатся, ВС РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор удерживалась", - отмечается в сообщении.