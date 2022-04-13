Российское Минобороны грозит Украине нанести удар по "центрам принятия решений, в том числе в Киеве". ВИДЕО

Минобороны РФ, после того как "по территории России были нанесены удары", заявило, что не исключает возможности нанести удар по "центрам принятия решений, в том числе в Киеве".