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Командиры "Азова" и морпехов в Мариуполе записали общее обращение: "Наш моральный дух силен, мы знаем, что делаем и для чего мы здесь". ВИДЕО

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Командир полка "Азов" Денис Прокопенко и командир морпехов 36-й ОБРМП Сергей Волина записали совместное видеообращение из Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, командиры заявили об объединении и заверили, что готовы и дальше выполнять боевые задания по обороне Мариуполя.

"Наш моральный дух силен, мы знаем, что делаем и для чего мы здесь", - сказали они.

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  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ви вже легенда,найкращі воїни в світі...
  • Стороннімв Богдан
    Великий уклін вам хлопці і пошана! Повертайтесь живими!
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    Сталь та міць українського народу
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