Командиры "Азова" и морпехов в Мариуполе записали общее обращение: "Наш моральный дух силен, мы знаем, что делаем и для чего мы здесь". ВИДЕО
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Командир полка "Азов" Денис Прокопенко и командир морпехов 36-й ОБРМП Сергей Волина записали совместное видеообращение из Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, командиры заявили об объединении и заверили, что готовы и дальше выполнять боевые задания по обороне Мариуполя.
"Наш моральный дух силен, мы знаем, что делаем и для чего мы здесь", - сказали они.