Гуманитарное перемирие в Украине пока невозможно, - генсек ООН Гутерриш

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш не верит в возможность всеобъемлющего гуманитарного перемирия между Украиной и РФ в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт ООН.

Гутерриш признал, что пока не удалось уговорить стороны к прекращению боевых действий. В то же время он предложил РФ ряд гуманитарных инициатив.

"На данный момент всеобъемлющее перемирие в Украине не кажется возможным. Я призываю к нему по гуманитарным мотивам, но оно кажется невозможным", – признался генсек ООН.

В Объединенных Нациях предложили России согласиться на ограниченное перемирие. Оно будет состоять в локальном прекращении огня для поставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских.

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