Новости

Гуманитарное перемирие в Украине пока невозможно, - генсек ООН Гутерриш

5 04610
гутерриш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш не верит в возможность всеобъемлющего гуманитарного перемирия между Украиной и РФ в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт ООН.

Гутерриш признал, что пока не удалось уговорить стороны к прекращению боевых действий. В то же время он предложил РФ ряд гуманитарных инициатив.

"На данный момент всеобъемлющее перемирие в Украине не кажется возможным. Я призываю к нему по гуманитарным мотивам, но оно кажется невозможным", – признался генсек ООН.

В Объединенных Нациях предложили России согласиться на ограниченное перемирие. Оно будет состоять в локальном прекращении огня для поставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно провести независимое расследование и наказать виновных, - Генсек ООН Гутерреш о Буче

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Oleksandr Onys
    Спіть, діду. Вибачте, що ми тут голосно
  • Ksenia VB
    Існування ООН після атаки на Україну вже неможливе.
  • Вадим Владимирович 587dba0e
    Когда уже уйдёт на пенсию это бесполезное создание.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости