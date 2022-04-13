Мы должны разгромить Россию всеми возможными и невозможными санкциями, - Ермак

Состоялось очередное заседание группы украинских и международных экспертов, анализирующих реальное влияние примененных против России санкций и выдвигают предложения по их усилению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Наша общая цель – остановить войну, и для этого мы должны разгромить Россию всеми возможными и невозможными санкциями. Я знаю, что у наших экспертов сейчас есть две страницы приоритетных санкций против РФ, которые предлагаются для США, ЕС, Великобритании и других партнеров" , - подчеркнул глава ОП Андрей Ермак.

По словам Ермака, в этом списке полное эмбарго на экспорт сырой нефти и природного газа, дополнительные запреты для финансовых учреждений как России, так и Беларуси, дальнейшие торговые барьеры и пошлины, другие мощные меры.

Также прорабатываются подходы к усилению персональных ограничений и наложению вторичных санкций.

Украинские эксперты уже представили свою часть плана действий.

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