В результате ракетного удара оккупантов поврежден аэродром в Миргороде, - мэр
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Вечером 12 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Мирогороде.
Об этом в видеообращении заявил мэр Виктор Иваненко, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера войска РФ нанесли очередной ракетный удар по инфраструктуре нашего аэродрома. Есть многочисленные разрушения, возник пожар, который со временем был ликвидирован. За последние 10 дней это уже третий ракетный удар по инфраструктуре нашего города. К счастью погибших нет", - отметил глава города.