Украинские защитники ракетами "Нептун" поразили ракетный крейсер рашистов "Москва"

Известный волонтер Александр Карпюк (Serg Marco) обнародовал информацию, что украинскими ракетами "Нептун" поражен флагман Черноморского флота РФ, крейсер "Москва".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Карпюк отметил: "Двумя ракетами "Нептун" только что поражен крейсер "Москва". Стоит, горит. А на море шторм. Нужно тактическое затопление, судя по всему".

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Советник руководителя МВД Украины Антон Геращенко в телеграм-канале отметил: "Говорят, сегодня два орка матроса, куривших в неположенном месте на флагмане черноморского флота России - ракетном крейсере "Москва".

Здесь трах-бах тарарах, что-то взорвалось. И крейсер "мацква" чуть не пошел ко дну. В ближайший год будет не боеспособным. К чему здесь древнеримский Бог Морей Нептун? А ни при чем!:))"

Отметим, что именно ракетный крейсер "Москва" угрожал защитникам острова Змеиный, после чего был послан н#х#й.