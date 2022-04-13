Зеленский встретился с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Латвии Эгилсом Левитсом, президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Эстонии Аларом Карисом, находящимся в Украине с визитом.