Зеленский встретился с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве. ФОТО
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Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Латвии Эгилсом Левитсом, президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Эстонии Аларом Карисом, находящимся в Украине с визитом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.
"Главы государств провели встречу в формате рабочего ланча", - говорится в сообщении.
По завершении переговоров президенты пообщаются с представителями СМИ.