В Луганской области российским снарядом полностью разрушен дом, - Гайдай. ФОТО
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В Новодружеске в Луганской области российским снарядом полностью разрушено здание.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Обстрел Новодружеска произошел 13 апреля в полдень. В результате прямого попадания российского снаряда этот дом полностью разрушен, произошло возгорание остатков крыши и стен. Спасатели выехали на вызов и как только обстрелы утихли, ликвидировали пожар. Еще пять домов в течение дня повреждены в Рубежном, Нижнем и Золотом", - говорится в сообщении.