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Спутниковые снимки базы снабжения армии РФ на севере оккупированного Крыма. ФОТО

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Агентство Reuters опубликовало два спутниковых снимка базы поставки российской армии в Джанкое на севере Крыма. Фотографии сделаны 6 апреля американской компанией Maxar.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Спутниковые снимки базы снабжения армии РФ на севере оккупированного Крыма 01

Репортер по национальной безопасности американского журнала Foreign Policy Джек Детч сообщил в твиттере, что Россия создала две вероятные военные базы поставок на юге Украины и в оккупированном Крыму.

Спутниковые снимки базы снабжения армии РФ на севере оккупированного Крыма 02

Детч со ссылкой на официальные лица США сообщил, что на юге Украины воюют 55 батальонно-тактических групп армии РФ.

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Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    ****** бы...
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Законная цель
  • Иван Иван 31509c93
    ну и отлично. оружие есть, снимки есть... **...шь, Альбина!
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