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Кремль умеет воевать только с гражданскими, - Ермак об угрозах ракетных ударов по Киеву

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андрій,єрмак
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на новые угрозы Министерства обороны РФ нанести новые удары по Киеву и другим городам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Ермака.

По мнению руководителя президентского Офиса, Россия намеренно создает провокации ради новой порции угроз. Возможные ракетные удары по Киеву – последствия этого замысла.

"Мы готовы к любым сценариям и ни один российский не сработает. Кремль уже доказал, что умеет воевать только с мирным населением, которое не способно им ответить. За все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем", – написал Ермак.

Минобороны РФ пригрозило ракетными ударами по Киеву из-за якобы атаки украинских войск российской территории. Оккупанты собрались атаковать "центры принятия решений".

Топ комментарии

  • Fernando
    закрийте писка цій потворі, і сховайте подалі краще за грати
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Пишуть, що це правда. Двома ракетами "Нептун" ми влучили у флагман рашистів, ракетний крейсер "Москва". Він горить і шторм не дає підійти рятувальникам, а заходи із забезпечення живучості корабля виконати при штормі також не можна. Це - супер новина!
  • Saskia Jansen
    https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZXDhvtuwdSVG-wI_ehlnWprDRyDCrqGDbp9SJROS0vQVRI7UjE6BnD4Nss9_D8m16FxvMvX9UUMrWIg3RPER9P2iFl_3l3KbyV_U97MkM6RvlSSFjUsfmASgvqj-xaY6g4&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

    https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVNXmtU6ipEg2jg7wHtPEOR2SjRYr7g5-0cz0slli-1dftQxOe-y-2FlyAVtMtfhvF5fOP9yPjcUVWA0nNZa5sIJiX8osefonvgCtyq79h6gACbqWs_3qWyX2DnQbPNZL_R1yNAmGxHKUirX98CL-Z4bEZp86NtqE_sQ7iKNzJFlQ&__tn__=-]K-y-R 1 hr ·



    ввиду провала полусвастики Z из-за непонятности и инородности, рекомендую рашистам использовать для самоидентификации исконно русский буквенный набор:

    ***.

    такая самобытная маркировка, нанесенная на лобовую часть бронетехники и сторонников вторжения, будет однозначно свидетельствовать не только об идеологической принадлежности, но и о направлении движения.
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