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В Европу прибыли австралийские бронемашины Bushmaster для Украины. ФОТОрепортаж

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Первые 20 бронированных машин Bushmaster, подаренных Украине правительством Австралии, доставлены в один из европейских аэропортов.

Об этом сообщило Объединенное оперативное командование Австралии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

В Европу прибыли австралийские бронемашины Bushmaster для Украины 01

Bushmaster – это австралийский колесный полноприводный панцирный транспортер. Он был создан для использования в пустынных районах Австралии, может перевозить девять солдат с запасами пищи и патронов на три дня автономного сопротивления. Защита Bushmaster позволяет противостоять шарам до 7,62 мм, обломкам гранат, патронам, взрывам мин с шестью килограммами взрывчатого вещества.

В Европу прибыли австралийские бронемашины Bushmaster для Украины 02
В Европу прибыли австралийские бронемашины Bushmaster для Украины 03

Смотрите: Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster. ФОТОрепортаж

В Европу прибыли австралийские бронемашины Bushmaster для Украины 04

Bushmaster не предназначен для непосредственного участия в поле боя, а только для транспортировки военнослужащих в район выполнения задания, однако бронемашина имеет защиту от мин и засад.

В Европу прибыли австралийские бронемашины Bushmaster для Украины 04

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Топ комментарии

  • Игорь Гоптарев ded417ec
    Украине помогает весь цивилизованний мир. А нам деваться некуда. Свобода иди смерть! Боже и ЗСУ берегите Україну!
  • Валдис Унар
    Спасибо Австралии. Это "кенгуру") надежный БРМ, пехота оценит. Наши аналоги"Варта","Козак","Тритон".
  • НБ
    Це унікальна машинка. Якщо хтось не знає то Австралія спеціалізується на найміцніших яхтах. Так от всі багаторічні здобутки реалізовані в цій моделі. Здавалося б до чого тут яхти автономного плавання? А це машинка для автономних рейдів в ворожі тили.
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