Действия РФ в Украине правильно называть геноцидом, - Трюдо

Неизбирательное насилие, совершаемое российскими оккупационными войсками в Украине против местного населения, можно называть геноцидом.

Об этом во время пресс-конференции в городе Лаваль сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Существует официальный процесс по определению геноцида, но, по моему мнению, очень правильно, что все больше людей говорят и используют слово "геноцид" в отношении действий России и Владимира Путина", - прокомментировал Трюдо слова президента Байдена, прямо назвавшего действия России в Украине геноцидом.

Трюдо подчеркнул, что Россия обстреливает гражданских, больницы, вокзалы, намеренно использует сексуальное насилие против населения Украины и "нападает на украинскую культуру и идентичность". "Это – военные преступления, за которые ответственен Путин. Это – преступления против человечности", – отметил премьер-министр.

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Трюдо добавил, что Канада прилагает усилия, чтобы привлечь к ответственности виновных в совершении этих преступлений.

Как сообщалось, президент США Джо Байден выразил оценку действиям Путина и его сил в Украине, назвав это геноцидом, ведь доказательств этому, по его словам, становится все больше.

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