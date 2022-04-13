Новости

Действия РФ в Украине правильно называть геноцидом, - Трюдо

5 48310
трюдо
Неизбирательное насилие, совершаемое российскими оккупационными войсками в Украине против местного населения, можно называть геноцидом.

Об этом во время пресс-конференции в городе Лаваль сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Существует официальный процесс по определению геноцида, но, по моему мнению, очень правильно, что все больше людей говорят и используют слово "геноцид" в отношении действий России и Владимира Путина", - прокомментировал Трюдо слова президента Байдена, прямо назвавшего действия России в Украине геноцидом.

Трюдо подчеркнул, что Россия обстреливает гражданских, больницы, вокзалы, намеренно использует сексуальное насилие против населения Украины и "нападает на украинскую культуру и идентичность". "Это – военные преступления, за которые ответственен Путин. Это – преступления против человечности", – отметил премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия РФ в Мариуполе подпадают под определение "геноцид", - Денисова

Трюдо добавил, что Канада прилагает усилия, чтобы привлечь к ответственности виновных в совершении этих преступлений.

Как сообщалось, президент США Джо Байден выразил оценку действиям Путина и его сил в Украине, назвав это геноцидом, ведь доказательств этому, по его словам, становится все больше.

Также читайте: Макрон отказался назвать преступления РФ в отношении украинцев геноцидом

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Garry Grant
    Трюдо,позвони Макрону і скажи що він мудак.
  • Kucher
    І скажи йому, що мудак не тільки він, а й ті падли, що продовжують про щось говорити з ху№лом
  • Вася Шевченко f77d76ba
    назвати "геноцидом" - це дуже важливо.. бо деяких ще сумнів точе...
    але ще важливіше допомогти нам зберігти Історію, мову, націю, дітей,... людей... Україну...
    руцький мір нищить все ! допоможіть нам... не дати йому ... жодного шансу на перемогу...
    разом і чорта ***** бити легше...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости