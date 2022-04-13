Durex, Nurofen, Strepsils, принадлежащие британской компании, окончательно покидают Россию

Британская транснациональная компания Reckitt, владеющая такими брендами как Air Wick, Calgon, Cillit Bang, Durex, Finish, Gaviscon, Nurofen, Strepsils, Vanish и Veet, передает бизнес и идет с рынка России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обновленном официальном заявлении компании.

В Reckitt начали процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать в себя передачу третьей стороне или нашим местным сотрудникам. В заявлении отмечают, что будут работать над тем, чтобы сотрудники получали зарплату до конца 2022 года.

"Эта акция опирается на наше ранее объявленное решение о замораживании капитальных инвестиций, рекламы, спонсорства и рекламных акций в России. Мы будем обновлять прогресс, как только у нас появится дополнительная информация", – сообщают в Reckitt.

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